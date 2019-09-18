İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programınca desteklenen Tohum Otizm Vakfının yürüttüğü ve Türkiye'de otizm konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarının kamu yetkilileri ile işbirliğini arttırmayı hedefleyen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, tanıtıldı.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Şişli'de düzenlediği tanıtım toplantısında otizm görülme sıklığının 59 kişiden 1'e yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de 1 milyon 300 bin otizmli birey olduğunu dile getiren Sezgin, "Eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi yöntemi olan eğitim imkanına kavuşuyor. Sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri ve iletişimleri güçlendikçe önümüzde yepyeni yollar açılacak. İnanıyorum ki bu projenin yaratacağı sinerjiyle otizmli bireyler artık daha güçlü olacak." dedi.

Sezgin, otizmli bireyler için tanıdan, bakım hizmetlerine uzanan ihtiyaçların uyumlu bir çalışmayla karşılanabilmesi için 10 sivil toplum kuruluşunun Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programınca desteklenen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesine dahil olduğunu dile getirdi.