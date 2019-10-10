‘Türkiye Oyunu Kuralına Göre Oynamazsa Yaptırımlarla Hedef Alırız’

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekatla ilgili olarak yeni açıklamalar geldi. Trump “Türkiye oyunu kurallara göre oynamazsa sert şekilde ve yaptırımlarla hedef alırız” mesajını verdi.

Başkan Trump sabah saatlerinde Twitter’dan peş peşe paylaştığı iki mesajda “Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırmayı planlıyordu. Yıllardır savaşıyorlar.Saldırı bölgesinin yakınlarında hiç askerimiz yok. SONU GELMEYEN savaşları sonlandırmaya çalışıyorum. Her iki tarafla da konuşuyoruz” diye yazdı.

Trump Suriye kararı konusunda kendisine yönelik eleştiriler ve dile getirilen görüşlere de Twitter mesajıyla yanıt verdi. “Bazıları bizim bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeniden yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Diğerleri de 'SEN KARIŞMA', Kürtler kendi savaşlarını versin ( Bizim maddi yardımımızla olsa bile) diyor. Ben de kurallara göre oynamazsa Türkiye’yi mali olarak sert şekilde ve yaptırımlarla hedef alalım diyorum. Yakından izliyorum” ifadelerini kullandı.