‘Türkiye Oyunu Kuralına Göre Oynamazsa Yaptırımlarla Hedef Alırız’

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekatla ilgili olarak yeni açıklamalar geldi. Trump “Türkiye oyunu kurallara göre oynamazsa sert şekilde ve yaptırımlarla hedef alırız” mesajını verdi.
Başkan Trump sabah saatlerinde Twitter’dan peş peşe paylaştığı iki mesajda “Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırmayı planlıyordu. Yıllardır savaşıyorlar.Saldırı bölgesinin yakınlarında hiç askerimiz yok. SONU GELMEYEN savaşları sonlandırmaya çalışıyorum. Her iki tarafla da konuşuyoruz” diye yazdı.
Trump Suriye kararı konusunda kendisine yönelik eleştiriler ve dile getirilen görüşlere de Twitter mesajıyla yanıt verdi. “Bazıları bizim bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeniden yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Diğerleri de 'SEN KARIŞMA', Kürtler kendi savaşlarını versin ( Bizim maddi yardımımızla olsa bile) diyor. Ben de kurallara göre oynamazsa Türkiye’yi mali olarak sert şekilde ve yaptırımlarla hedef alalım diyorum. Yakından izliyorum” ifadelerini kullandı.
Trump: “Yaptırım konusunda Graham ile aynı fikirdeyim”
Trump’ın Türkiye’nin harekatının ikinci gününde verdiği mesajda “yaptırım” ifadesini kullanması dikkat çekti. Kendisine yakın bir isim olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Türkiye’ye çok sert yaptırımlar öngören bir paket hazırlamış ve Trump yönetiminin Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda tek başına hareket etmediğini her 90 günde bir Kongre’ye bildirmemesi halinde yürürlüğe girmesi planlanan yaptırım paketini haftaya Kongre’ye sunacaklarını belirtmişti.
Başkan Trump iki senatörün hazırladığı yaptırım paketine ilişkin Çarşamba günü yaptığı değerlendirmede “Lindsey ve ben bu konuda farklı düşünüyoruz. Lindsey sanırım Suriye’de önümüzdeki 200 yıl daha kalmak ve her yere birkaç yüz bin asker daha eklemek istiyor. Ama bu konuda Lindsey ile aynı fikirde değiliz. Ama yaptırım konusunda aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim” demişti.
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