Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak

"İkili ticaret hacmini 5 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen KEK Toplantısı'nı oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Oktay, teknik heyetlerin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli çalışmalar yaptığını ve atılabilecek adımları ele aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında işbirliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır." dedi.

KEK müzakereleri sürecine her iki ülkeden de altışar bakan yardımcısı olmak üzere, toplam 12 bakan yardımcısı ve son derece yetkin bürokrat ve teknokratların katıldığını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Özbek heyetinde yer alan bakan yardımcılarımızın tamamı ülkemizdeki mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapmışlar, ayrıca görev sahalarıyla ilgili ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. İstişareler sonucunda ticaret, ulaştırma, enerji, eğitim, tarım, sağlık, teknoloji ve sosyal güvenlik gibi pek çok alanda mevcut işbirliğinin devamı ve yeni işbirliği alanları üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, ticaret alanında, müzakereleri devam etmekte olan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın mal listelerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin yanı sıra hizmet ticaretini de içerecek şekilde ele alınması ve bir Serbest Ticaret Anlaşması anlayışıyla değerlendirilmesi görüşülmüştür."

Oktay, Türkiye ve Özbekistan pazarında rekabet avantajına sahip ürünlerin listesinin gözden geçirildiği ve bu amaçla düzenli olarak istişarelerde bulunulmasının kararlaştırıldığını söyledi.