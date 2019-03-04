"Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine ulaşması iftihar vesilesi"

Er, Özbek halkının, Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, hiç unutmadığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Nisan 2018’de Özbekistan ziyareti kapsamında Özbek Ali Meclisi’ne hitabında da belirttiği üzere, Özbekistan'ın 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını kazanması, Özbek kardeşlerimiz kadar Türk Milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Takip eden süreçte Türk hükümetleri Özbekistan'ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir." diye konuştu.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisini öngören protokolün 4 Mart 1992'de imzalandığını hatırlatan Er, "Geçen 27 senede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeye ulaşması, iki kardeş ülke için de iftihar vesilesidir" dedi.

Büyükelçi Er, Türkiye ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 27. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDUKERİMOV – Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin “stratejik ortaklık” düzeyine ulaşmasının iki kardeş ülke için de iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

İki ülke arasında şimdiye kadar birçok alanda yüzden fazla anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Er, 1996'da imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın günümüzde de değerini ve anlamını koruduğunu söyledi.

Er, bu anlaşmanın, iki ülke arasında "ebedi bir dostluğun ahdi belgesi" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik hukukunun, iki ülke ilişkilerinin “stratejik ortaklık” düzeyine ulaşmasında önemli rol oynadığına işaret eden Er, "Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye’ye, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Nisan 2018’de Özbekistan’a yaptıkları ziyaret, iki ülke ilişkileri açısından tarihsel dönüm noktalarını teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Er, Özbekistan’ın 33 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları ve bereketli topraklarıyla Orta Asya’nın kalbinde stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Er, Mirziyoyev’in vizyoner liderliğinde sürdürülen reformların da olumlu etkisiyle Özbekistan’ın bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın tesisinde yapıcı adımlar attığını söyledi.