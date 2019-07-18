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Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke

Bu yılın ilk yarısında Özbekistan’da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, yılın ocak-haziran aylarında ülkede yabancı sermaye ile kurulan işletmeler hakkında bilgi verildi. Buna göre, geçen yılın ilk yarısında ülke genelinde yabancı sermayeli 963 işletmenin kurulduğu Özbekistan’da yılın bu döneminde kurulan yabancı sermayeli işletmeler sayısı yaklaşık 2 kata yakın artarak bin 715’e ulaştı.

Yılın ilk yarısında, Özbekistan’da en çok işletme kuran ülkeler arasında 289 şirket ile Çin ilk sırada yer alırken, 251 şirket kuran Rusya ikinci, 231 şirket kuran Türkiye ise bu sıralamada üçüncü oldu. Bu dönemde Kazak sermayesi ile 179, Güney Kore sermayesi ile ise 115 şirket kuruldu.

Yılın ilk yarısında ülkede en çok şirket kuran diğer ülkeler arasında Afganistan, Hindistan, Almanya, Ukrayna ve Azerbaycan da yer aldı.

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent ve Surhanderya bölgelerinde kurulurken, ülkede kurulan yabancı sermayeli işletmeler en fazla sanayi, ticaret, inşaat, inşaat malzemeleri üretimi ve tarım sektörlerine yatırım yaptı. Açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 9 bin 14’e ulaştı.

Geçen sene ülke genelinde yabancı sermayeli 2 bin 385 işletme kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Özbekistan Özbekistan'daki yabancı sermayeli işletmeler Rusya Türkiye

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