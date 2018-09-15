Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı

Türkiye, yılın 8 ayında Özbekistan'ın dış ticaretinden yüzde 6,6 pay alarak 4'üncü büyük ticari ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ocak-ağustos döneminde ülkenin dış ticaret hacmi, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 artarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ülkenin ihracatı yüzde 4,4 yükselişle 8,6 milyar dolara, ithalatı da yüzde 31,2 artışla 12 milyar dolara çıktı. Ülkenin dış ticaret açığı da 3,4 milyar dolar oldu.

Yılın 8 ayında 3 milyar 930,5 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 19,1'lik pay ile Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı oldu. Çin'i, 3 milyar 771,3 milyon dolarlık dış ticaret ve 18,3'lük pay ile Rusya, 1 milyar 945,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,4'lük pay ile de Kazakistan izledi.

Türkiye, yüzde 40,6 artarak 1 milyar 358 milyon dolar olan dış ticaret ve yüzde 6,6'lık pay ile Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı olarak kayıtlara geçti.

