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  4. Türkiye, Pakistan için harekete geçti! Valiliklere genelge gönderildi: İnsani yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye, Pakistan için harekete geçti! Valiliklere genelge gönderildi: İnsani yardım kampanyası başlatıldı

05.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da aylardır yaşanan sel felaketi nedeniyle Türkiye insani yardım kampanyası başlattı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere kampanyayla ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.

PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 450'den fazlası çocuk, 260'tan fazlası kadın olmak üzere 1300'ün üzerinde kişi öldü, 12 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Pakistan'a gönderilen yardımlara ilişkin geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklamada bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel afeti yaşanan Pakistan'ı ziyaret etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Pakistan
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