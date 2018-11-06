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"Türkiye-Pakistan ilişkilerinin derin kökleri var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihte ve inanç ekseninde derin kökleri var"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihte ve inanç ekseninde derin kökleri var." dedi.

Büyükelçi Qazi, Pakistan Ulusal Kamu Politikası Okulu Rektörü Azmat Ali Ranjha ve beraberindeki 11 kişilik heyeti Büyükelçilik Konutu'nda ağırladı.

Qazi, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi, ekonomik, savunma, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerinin devamlı büyüme gösterdiğini kaydetti.

Bölgesel ve uluslararası konularda da iki ülkenin görüş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Qazi, tarihte ve inanç ekseninde iki ülkenin derin köklere sahip olduğunu ifade etti.

Qazi, ikili siyasi ilişkileri "mükemmel" şeklinde nitelendirerek, Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar doların üzerine çıktığını sözlerine ekledi.

Heyetin, Ankara'da bazı bakanlıkları ve resmi kurumları ziyaret etmesi bekleniyor.

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