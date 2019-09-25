Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısı

NEW YORK (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye-Pakistan-Malezya \u00fc\u00e7l\u00fc toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131.\nNew York'taki Ritz-Carlton Otel'deki toplant\u0131, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Ak\u0131lalmaz olay! Havada takla at\u0131p dikili kald\u0131'\u0130Y\u0130 Parti, verdi\u011fi demokrasi m\u00fccadelesiyle dimdik ayakta'Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, H\u0131rvat mevkida\u015f\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc