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Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 20:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısına katıldı.

New York'taki Ritz-Carlton Otel'deki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ritz-Carlton Otel Türkiye-Pakistan-Malezya üçlü toplantısı

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