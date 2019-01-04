Türkiye-Pakistan ortak açıklaması

"Türkiye-Pakistan 'kalpten kalbe' ikili ilişkilerinin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası önemi haiz konular hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke liderleri; iki ülke halkları ve hükümetleri arasında eşsiz kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllara uzandığını ve tam bir karşılıklı anlayış ve güven temelinde, ortak kültürel ve dini miras ile geleceğe dönük müşterek bir vizyona dayandığını yeniden teyit etmişler; iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde ortak ilgi alanlarındaki tüm konularda zamanın sınamasından başarıyla geçen güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü büyük bir memnuniyetle not etmişlerdir."

Pakistan Başbakanı Han'a ziyaretinde üst düzey bir heyetin eşlik ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

İki liderin, temel ulusal çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine verdikleri karşılıklı güçlü desteği sürdürmeye ilişkin iradelerini yineledikleri de vurgulanan açıklamada, ikili ilişkilerini halklarının menfaatine daha da ilerletme konusundaki güçlü kararlılıklarının ifade edildiği aktarıldı.

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, bünyesindeki çok sayıda çalışma gruplarıyla ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesindeki önemini yineleyen iki liderin, iki ülke arasında savunma ve savunma sanayi alanında sürekli gelişen iş birliğini memnuniyetle kayda geçirdikleri bildirildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının da ifade edildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ve tarım alanlarında iş birliği mekanizmalarının başlatılmasında mutabık kalmışlar. Halktan halka temasların eğitim, kültür, turizm ve gençlik alanlarında artırılacak değişim ve iş birliğiyle daha da geliştirilmesine karar vermişler. Her şekil ve tezahürüyle terör belasıyla mücadelede sarsılmaz taahhütlerini vurgulamışlar; Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarını teyit etmişler. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler. Bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını yinelemişler. Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacını vurgulamışlardır."