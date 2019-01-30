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Türkiye-Pakistan ticari ilişkileri Ankara’da masaya yatırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Pakistan’da 6 bin 506 kişiye istihdam sağladığını belirterek, “Firmalarımızın Pakistan’a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğince, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri üzerine çalışma yemeği gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Pakistan’da 6 bin 506 kişiye istihdam sağladığını belirterek, “Firmalarımızın Pakistan’a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğince, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri üzerine çalışma yemeği gerçekleştirildi. TOBB Kabul Salonu’nda düzenlenen programda Pakistan Başbakanı Imran Khan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar ve Pakistan Başbakan Özel Danışmanı Zülfikar Abbas Buhari ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer aldı.
Türkiye’den Pakistan’a yönelik ciddi yatırımlar bulunduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Pekcan, Türk firmalarının Pakistan’da 6 bin 506 kişiye istihdam sağladığını aktardığı konuşmasında, “Firmalarımızın Pakistan’daki yatırımlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağına ve bu yatırımlarla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine inancım tamdır. Bu noktada, firmalarımızın Pakistan’a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir” ifadelerini kullandı.
Pekcan, Türk firmalarının Pakistan’da yapılacak her türlü üst yapı ve alt yapı projelerini üstlenmeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Firmalarımız gerek tek başına gerekse Pakistanlı ortakları ile birlikte ortak girişim olarak projeleri başarıyla gerçekleştireceklerdir. Bu sayede dost ve kardeş ülke Pakistan’ın ekonomik gelişimine ve halkının refah seviyesinin yükseltilmesine de katkı sağlamış olacaklardır.”
Programın ev sahibi Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan Başbakanı ve beraberindeki heyetin, Türkiye temaslarına, Türk iş dünyasıyla başlamasından duyduğu mutluluğu belirterek, “Pakistan halkı, hem sevilen çok yönlü bir siyasetçiyi Başbakan olarak seçmesi, hem de iyi bir lideri ülkesine kazandırması suretiyle, ferasetini de göstermiş oldu. Bu vesileyle Pakistanlı kardeşlerimi de kutluyorum. Khan’a ülkemize musallat olan ve 2016’da hain bir darbe girişimi tertip eden FETÖ terör örgütüne karşı, ülkemizin gösterdiği mücadeleye verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
TOBB olarak her zaman Pakistan’ın yanında olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şunları aktardı:
“2010 yılında Pakistan’da yaşanan sel felaketinde Türk iş dünyasını seferber ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Ülke çapında kampanya yapıp, topladığımız 4,7 milyon dolar yardımı Pakistanlı kardeşlerimize gönderdik. Bugün burada ev sahipliğini, Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar Pekcan ile birlikte yapıyoruz. Bakanımız, iş dünyasından, camiamızdan gelen, çok başarılı bir girişimci ve yönetici TOBB’un Kadın Girişimciler Kurulu’nda kendisiyle birlikte çalıştık. Onun emekleri ve vizyonuyla, Kadın Girişimciler Kurulu’muz tüm ülkeye yayıldı. Pek çok kadın girişimciyi iş hayatına kazandırdı. Bugün aramızda bulunan Büyükelçilerimiz de ayrı bir övgüyü hak ediyor.”
Geçmişte Türkiye, Pakistan ve Afganistan arasında ekonomik işbirliği için kurulan İstanbul Forumu’nu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile Pakistan, her alanda böyle yakın ilişkideyken, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor. Yarım milyar doların biraz üzerindeki karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da benzer şekilde istediğimiz seviyede değil. Türkiye’nin Pakistan’daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar. Pakistan’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları ise 600 milyon dolar civarında. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan’da da önemli projeler gerçekleştirdi. Toplam 59 projeyi başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu.

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