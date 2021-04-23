Türkiye Pakistan ve Afganistan’dan Taleban’a Çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi bugün İstanbul’da düzenlenen toplantıda Afganistan barış sürecini ele aldı. Üçlü konferans sonrasında ortak basın açıklaması yapan bakanlar Taleban’a müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde düzenlediği ortak basın açıklamasında, Afgan Bakan Atmar’ın sağlık sorunları sebebiyle otel odasından toplantıya katıldığını belirtti. Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’ı kardeş ülkeler ve halklar olarak gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, üç ülke olarak ağırlıklı şekilde Afganistan’daki barış sürecini ele aldıklarını belirterek, Katar ve Birleşmiş Milletler’le birlikte Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı barış konferansını Ramazan ayı sonrasına erteledikleri bilgisini yineledi. “Tüm taraflarla içerikli şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganistanlı kardeşlerimize güçlü şekilde desteğimiz de sürecek” diyen Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda terörizmle mücadele, düzensiz göç, ulaşım yollarını güçlendirmeyle ticareti attırma ve ticaret önündeki engelleri kaldırma gibi konuları da konuştuklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, “Ticaret önündeki engelleri kaldırmak için ulaşım ve enerji hatlarını güçlendirerek, İpek Yolu’nu tekrar canlandırıyoruz. Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ zaferinin ardından bu alandaki fırsatları elbette birlikte değerlendireceğiz. Düzensiz göç konusunda birlikte adımlar atacağız. Pakistan ile işbirliğimiz somut sonuçlar vermeye başladı. Afganistan’la da benzer bir çalışmayı yapıyoruz. Her iki kardeş ülkeye bu alandaki işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye’ye düzensiz göçmen olarak gelen Afganistan ve Pakistanlı kardeşlerimizin sağ ve salim şekilde ülkelerine döndürebilmek için bu işbirliğini devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin 2007 yılında üçlü zirve görüşmelerini başlattığını, 2014’teki sekizinci ve son görüşmenin ardından buna ara verildiğini anlatan Çavuşoğlu, şimdi yeniden üçlü görüşmeler için zemin oluştuğunu belirterek, yine liderler düzeyinde de zirve düzenlemeyi arzu ettiklerini bildirdi. Pakistan: “Taleban Afganistan’ın geleceğini belirlemek istiyorsa masaya gelmeli”

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi, İstanbul’da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bölgemiz ve Afganistan açısından kritik bir dönem yaşıyoruz. Sadece zor bir dönem değil aynı zamanda bir imkan da var. Bu imkanı şimdi kullanmadığımızda özellikle Afganlar acı çekmeye devam edecek. Zaten şimdiye kadar acı çektiler. Geçtiğimiz seneler gösterdi ki askeri bir çözüm yok dolayısıyla siyasi çözüm gerekiyor. Peki, birlikte masaya oturamıyorsanız nasıl çözümü istişare edebilirsiniz? O yüzden Taleban’a çağrıda bulunmaya devam ediyoruz, geliniz müzakere masasına oturunuz. Eğer Afganistan’ın geleceğini belirlemek istiyorlarsa bunu ancak müzakere masasında yapabilirler. Afganistan acı çektiğinde Pakistan da hem insani hem de ekonomik alanda acı çeken ülke oldu. Biz de çok acı çektik. Afganistan'ın istikrarı bizi yakından ilgilendiriyor, komşumuzda iç barış olması bizim beklentimiz, bunun Pakistan’ın çıkarına olduğunu düşünüyoruz” dedi. Üçlü görüşmede sığınmacılar meselesini ele aldıklarını kaydeden Kureyşi, düzensiz göç meselesini ancak birlikte hareket edilirse çözebileceklerini söyledi.