Türkiye Pakistan ve Malezya’dan İslamofobiye Karşı Ortak Kanal

Ancak Batı ülkelerinde hali hazırda çok sayıda İslami televizyon kanalı olduğunu hatırlatan ve bu kanalların Müslüman karşıtı propaganda ve nefret söylemine yanıt verdiğini hatırlatan uzmanlar bu konuya özel bir televizyon kanalının Batı’daki İslamofobik eğilimlerin bertaraf edilmesine katkı sağlayacağı görüşüne şüpheyle yaklaşıyorlar.

Üç ülkenin kuracağı ortak televizyon kanalının Müslümanlar’a İslam konusunda yanlış algıların düzeltilmesi ve uluslararası alanda da İslamofobi ile mücadele edilmesi konusunda medyada varlık gösterme imkanı tanıyacağı belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasındaki temasları kapsamında Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından kararı açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Malezya liderleri İngilizce yayın yapan ortak bir televizyon kanalı açmayı planlıyor. Kanalın amacı İslamofobi ile mücadele etmek ve İslam hakkında yanlış algıları gidermek.

Pakistan Başbakanı Imran Han “Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar sıklıkla İslamofobi ile karşı karşıya kalıyorlar. Eğer buna bir çözüm bulunmazsa bunun sonuçları olacaktır. Çünkü bir topluluğun ötekileştirilmesinin radikalleşmeyle sonuçlandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezi Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Muhammed Amir Rana “Konu bundan daha derin. Sadece bir televizyon kanalı yetmez. Güçlü bir entellektüel temel olmaksızın televizyon kanalının bir değeri olmaz. Sadece tepkisel bir propaganda aracı olarak kalır” değerlendirmesini yaptı.

Imrah Han, ne İslam ne de bir başka dinin terörle alakası olduğunu vurguladı ancak özellikle Batılı toplumlarda yaşayan Müslümanlar’ın, bu ülkelerdeki bazı liderlerin düzenli olarak İslam’ı terörizmle bağdaştırması sebebiyle İslamofobi’ye maruz kaldıklarının altını çizdi.

Pakistan Başbakanı “New York’ta sokaktaki bir adam kimin radikal kimin ılımlı Müslüman olduğunu nasıl bilebilir? O zaman bütün Müslümanlar terörist damgası mı yiyecek?” dedi.

Imran Han, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi toplumlarının hepsinde fanatik unsurlar olabileceğine dikkat çekti.

Aynı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Müslümanlar’ın nefret söylemine maruz kaldıklarını, İslam’ın bir barış dini olduğunu ve İslam’ın terörle bağdaştırılmasının ahlak dışı bir iftira olduğunu söyledi.

