HABER

Türkiye Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Peşaver ve Karaçi kentlerinde düzenlenen terör eylemlerini kınayarak Pakistan halkına taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Karaçi'de düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda da 2 konsolosluk polisi ile 2 sivil hayatını kaybetti.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskınBursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın
Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazımBaşkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇHC Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Karaçi kınama Orakzai Pakistan Peşaver

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.