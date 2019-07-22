HABER

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 00:00 | Son Güncelleme

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

- Taliban üstlendi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.

Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.

PARTNER Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı var Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı var
Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!
Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildiBingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı kınama Pakistan saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı var!

Metrobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.