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Türkiye paniği İsrail'i sarstı: Netanyahu'nun masasında skandal rapor! "Doğrudan çatışmaya hazırlıklı olmalıyız"

07.01.2025 16:50
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İsrail'de Türkiye paniği baş gösterdi. Başbakan Netanyahu'nun kurdurduğu komitenin sunduğu rapor ülke gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'nin tehdit olarak görüldüğü raporda Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile olası bir savaşı hazırlıklı olması gerektiği öne sürüldü. Nagel Komitesi'nin raporunda ayrıca skandal iddialar yer alıyor.

Türkiye paniği İsrail'i sarstı: Netanyahu'nun masasında skandal rapor! "Doğrudan çatışmaya hazırlıklı olmalıyız"

İsrail, Binyamin Netanyahu'nun masasındaki 'Türkiye' raporunu konuşuyor. Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Türkiye'yi tehdit olarak görüp Tel Aviv yönetimini uyardı. Türkiye'nin İran'dan dahi büyük tehdit olabileceği öne sürülen rapora göre olası bir çatışma durumunda meşhur Demir Kubbe savunma sisteminin yeterli kalmayacağı kaygısı da mevcut.

"TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu

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Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRDÜLER

Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir." ifadesine yer verildi.

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Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

NETANYAHU: ARENAYA YENİ GÜÇLER GİRİYOR, HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ YETENEKLERİMİZİ GÜÇLENDİRELİM"

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi.

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Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan raporda, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecek olan Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu savaş
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