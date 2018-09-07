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Türkiye Paraguay'da büyükelçilik açmayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglion: - "Uluslarımızı birleştirecek bu jest için müteşekkirim"

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglion, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Paraguay'da büyükelçilik açma kararını kendisine ilettiğini belirterek, "Uluslarımızı birleştirecek bu jest için müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Castiglion, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglion, mesajında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı ve Paraguay'da açılacak büyükelçiliğin ilişkilerimizi güçlendireceğini ve ticareti artıracağını belirtti. Kendisine uluslarımızı birleştirecek bu jest için müteşekkirim." ifadesine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinin açılmasına dair tasarı Bakanlar Kuruluna sunuldu.

Diplomatik kaynaklar, dünkü telefon görüşmesinin mayıs ayında İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Paraguay'ın bu kararından dönerek büyükelçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşıma kararı alması üzerine gerçekleştiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Castiglion'a teşekkürlerini ilettiği bildirilmişti.
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- Türkiye-Paraguay ilişkileri

Türkiye Paraguay ilişkileri coğrafi uzaklık ve Paraguay'ın 1954-1989 arasında dışa kapalı bir politika izlemesi nedeniyle uzun yıllar sınırlı bir düzeyde kalsa da son dönemde Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikası çerçevesinde ilerleme kaydetti.

Bölgede yeni açılan büyükelçilikler ve TİKA kanalıyla yürütülen iş birliğinin yanı sıra bölgesel örgütler ile kurulan ilişkiler de ikili ilişkilere ivme kaydettirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ocak 2017'de Praguay'ı ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmuştu. Ziyarette "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" ile "Hava Ulaştırma Anlaşması"nı imzalanmış, iki ülkenin ilişkilerini ticaret, diplomasi, güvenlik, hukuk, eğitim gibi her alanda geliştirmesinde mutabık kalınmıştı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği'nin akredite olduğu ülkede ayrıca başkent Asuncion ve Ciudad del Este kentlerinde olmak üzere Türkiye'nin iki fahri konsolosluğu, Paraguay'ın ise Ankara'da fahri konsolosluğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglion

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