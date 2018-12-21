Türkiye, Patriot füzeleri için S-400'lerden vazgeçecek mi?

Sözcü, S-400 satışının, Patriot müzakerelerine sıra gelmeden, halihazırda ABD ile Türkiye arasında anlaşması yapılmış birçok silah ve savaş uçağının alımını dâhi etkileyecek bir yaptırım programına yol açabileceğinin altını çizdi:

"ABD yıllardır hava ve füze savunmasında Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak istediğini açıkça belirtiyor. Diğer sistemler arasında Patriot'u değerlendirmesi için fırsatlar sunuyor."

Bu soruları ilettiğimiz ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, nihayetinde Patriot'un, S-400'ün NATO ile uyumlu ve sahada test edilmiş alternatifi olduğunu hatırlattı:

Başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepki göstermişti.

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60 farklı füze talebinde daha bulunduğu belirtildi.

Müzakereler için öncelikle ABD Kongresi'nden 25 temsilci ve Patriot üretimi yapan Amerikalı Raytheon ve Lockheed-Martin şirketlerinden 40 yetkili Türkiye'ye giderek anlaşmayı müzakere edecek. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Görüşlerini aldığımız Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara'nın en önemli şartının teknoloji transferi olduğunu söylüyor.

Ancak hem Türk hem Rus yetkililer, ABD'nin Patriot satışına onay vermesinin S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini söylüyor.

"Bunlar, Türkiye'nin F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesi ve bu işlemde rol alan bireylere, özel şirketlere ve kamu kuruluşlarına yönelik olarak, Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının harekete geçirilmesi."

"ABD Türkiye'ye, Rus S-400 füze savunma sistemini alma planlarını sürdürmesiyle ilgili çok ciddi endişeleri olduğunu açıkça söyledi. Türkiye'yi, muhtemel bir S-400 alımının sonuçları konusunda uyardı.

"S-400 ANLAŞMASINDAN GERİ DÖNÜŞ PLANI YOK"

BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi ise S-400'ler için imzalanan anlaşmadan geri dönüş planı olmadığını söyledi.

Yetkili, "2,5 milyar dolarlık füze savunma sistemleri NATO'yla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'de çürümeye bırakılamaz, kullanılacak" dedi.

Teknoloji transferinin sadece kullanım konusunda değil, sistemin üretimi konusunda da eğitim anlamına geldiğini belirten yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'nın planı, bu noktada ASELSAN'ın bir arayüz programı geliştirerek hem NATO uyumuyla ilgili sorunları, hem gizli bilgilerin iki sistem arasında paylaşılması riskini ortadan kaldırmak."

ABD'nin S-400'lerle ilgili duruşunun politik olduğunu söyleyen yetkili, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Eylül ayında bu konuda yaptığı şu açıklamayı hatırlattı:

"Askeri kapasitelerini geliştirmek, ülkelerin kendi ulusal kararıdır. NATO için önemli olan farklı sistemlerin müşterek bir şekilde çalışabilmesidir."

Ancak NATO'dan daha alt düzeyde de olsa, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın endişe yarattığına ilişkin açıklamalar da geldi.