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  4. Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu ölü bulundu

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu ölü bulundu

08.08.2024 16:51
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Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu ölü bulundu

Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi. Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

OTELE DÜN GİRMİŞLER

Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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