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Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 18:30 | Son Güncelleme

 KUZEY Marmara Otoyolu'nda tanker kazasıyla ilgili Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.açıklama yaptı.

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklama

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İstanbul, (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu'nda tanker kazasıyla ilgili Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, kazanın hafriyat kamyonunun, emniyet şeridinde duran tankerimize arkadan çarpması kaynaklı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"GAZ TAHLİYESİ SÜRÜYOR"
Kuzey Marmara Otoyolu İstoç-TEM Mahmutbey Yönü'nde saat 15.00 sıralarında hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park etmiş tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik nedeniyle yolda yoğunluk oluştu. Tankerdeki gaz tahliyesi sürüyor. Kazanın olduğu yere güvenlik şeridi çekildi.

"LPG TANKERİNE BİR HAFRİYAT KAMYONU ARKADAN ÇARPMIŞTIR"
Bu arada Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den kazayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
"Açıklama şu şekilde: 01.02.2019 tarihinde Kuzey Otoyolu- İkitelli kavşağı, Mahmutbey yönünde, araçtaki ikaz lambasının yanması sebebi ile emniyet şeridinde duran, taşeron şirketimize ait LPG tankerine bir hafriyat kamyonu arkadan çarpmıştır. Kaza sonucunda, hafriyat kamyon şoförü yaralanmıştır. Bölge trafiğindeki vatandaşlarımıza da sıkıntılı anlar yaşatan söz konusu kazayı üzülerek bildirmek isteriz. Öncelikle yaralı kamyon şoförüne acil şifalar dileriz.

"EMNİYET TEDBİRLERİNİ İVEDİLİKLE ALMIŞTIR"
"Olaydan hemen sonra, tanker operatörümüz, almış olduğu güvenlik eğitimi sayesinde gerekli emniyet tedbirlerini ivedilikle almıştır. Ayrıca kendi aracına arkadan çarpan aracın sürücüsünün emniyetli alana taşınmasında etkin rol oynamıştır. Sonrasında ise yaralıya gereken müdahaleler yapılmış olup, itfaiyeye ve sağlık birimlerine haber verilmiş ve inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, kazanın hafriyat kamyonunun, emniyet şeridinde duran tankerimize arkadan çarpması kaynaklı olduğu tespit edilmiştir"

"MERKEZDEN ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMEKTEDİR"
"Tankerlerimiz her saniye, merkezden anlık olarak takip edilmektedir. Tanker şoförünün sürüş konusunda gerekli eğitimlere, taşeron tankerimizin ise gerekli tüm güvenlik kontrol belgelerine sahip olduğunu belirtmek isteriz. Taşeron tankerimiz, emniyet tedbirleri konusunda son teknolojiyle donatılmış olduğundan olay sonrasında herhangi bir sızma ya da patlama meydana gelmemiştir.
Şirketimiz için birinci önceliğin insan ve çevre güvenliği olması sebebi ile, alınan tedbirlerin, yaşanan bu hadisenin çok daha üzücü sonuçlara yol açmamış olmasından ötürü ayrıca müsterih olduğumuzu belirtmek isteriz"

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklamaTürkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklamaTürkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklamaTürkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den tanker kazasıyla ilgili açıklama

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