"Türkiye, PKK-PYD'ye asla izin vermeyeceğini vurgulamıştır"

"Çünkü her Astana Zirvesi sonrası ateşkesin ihlal edilmesi, Astana formatının sadece Esed’in muhalifleri öldürmesi için bahane olarak kullanıldığı görüşünü güçlendiriyor. Eğer tüm bu görüşmelere rağmen saldırılar devam edecekse o zaman Astana görüşmelerine de ihtiyaç duyulmuyor veya her zirve öncesi saldırıları artırarak masada sanki mağdur ve güçlü pozisyonu rolü oynanacaksa bu masayı kurmanın da anlamı kalmayabilir. Çünkü şu ana kadar yapılan 13 Astana formatı ile yapılan görüşmeler öncesinde Esed rejimi saldırılar düzenlemiş, sonrasında masada bir ateşkes ilan edilmiş fakat ardından saldırılar devam etmiştir. Türkiye, muhaliflerin alanını daraltmak için uygulanan politikalara ve Esed'in alanını genişletmek için bahanelere izin vermeyeceğini, bu zirvede güçlü biçimde ortaya koymuştur."

- "İki ülkenin Suriye'de öncelikleri farklı"

Türkiye'nin son dönemdeki politikalarını kendileri için fırsata dönüştürmeye çalışan birtakım ülkelerin olumsuzluk durumunda kaybedecekleri birçok şey olduğunu anlamaları gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, büyük bir ülke ve tek bir ülkeye bağımlı kalacak durumda da değil. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler ekonomi, silah sanayi, enerji ve güvenlik politikaları konusunda sorunsuz biçimde ilerliyor. İki ülke arasındaki İdlib konusundaki görüş farkı, her ne kadar sorun oluştursa da her konuda anlaşmaları da beklenilmemelidir. Çünkü iki ülkenin de Suriye’de öncelikleri farklıdır. 4 milyon mülteciyi ülkesinde barındıran, hemen sınırlarında bir terör devleti kurulmaya çalışılan Türkiye’den her şeye 'evet' denmesi beklenilmemelidir. Rusya ve İran, Türkiye'nin şu anki durumunu düşünüp empati yaparlarsa belki Türkiye'yi hem İdlib hem de PKK-PYD konusunda daha iyi anlayabilirler. Dostlar her konuda anlaşamasalar da aynı yolda yürüdüklerinin farkındalar."