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Türkiye, PKK'nın Yeni Zelanda'nın terör listesinde kalmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın güncel ulusal terör örgütleri listesinde, PKK'nın, KCK ve Kongra-Gel (KGK) gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesini memnuniyetle karşılıyoruz" - "On binlerce Türk vatandaşının canına kıymış olan PKK ile mücadelemize Yeni Zelanda'nın ve diğer ortaklarımızın verdikleri desteğin artarak sürmesini bekliyoruz"

Türkiye, Yeni Zelanda'nın güncel terör örgütleri listesinde PKK'nın, KCK ve Kongra-Gel (KGK) gibi diğer adlarıyla yer almayı sürdürmesini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın bugün yayınladığı güncel ulusal terör örgütleri listesinde, diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK'nın, KCK ve Kongra-Gel (KGK) gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin her vesileyle, terörizmle mücadelede iş birliğinin önemini ve terör örgütleri arasında ayırım yapılmadan mücadele edilmesi gerektiğinin vurguladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"On binlerce Türk vatandaşının canına kıymış olan PKK ile mücadelemize Yeni Zelanda'nın ve diğer ortaklarımızın verdikleri desteğin artarak sürmesini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
KCK KONGRA-GEL PKK Yeni Zelanda

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