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"Türkiye, PKK/YPG'ye asla izin vermez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 01:27 | Son Güncelleme

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: - "Türkiye, PKK/YPG'nin güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez"

BERLİN (AA) - Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez." dedi.

Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'nin Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisinin AB tarafından reddedildiğini hatırlatarak, bunun bir hata olduğunu söyledi.

Gabriel, "Türkiye'nin, Esed’in kendi halkını bombalamasını engellemek amacıyla Suriye üzerinde önerdiği uçuşa yasak bölge, Almanya'nın da dahil olduğu AB tarafından veto edildi. Geriye dönüp baktığımda bu bir hata. O sırada herkes şöyle düşündü: Aman ikinci bir Afganistan olmasın. Sonunda yine de mülteci akınından dolayı bir iç savaş ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Hataların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladığına dikkati çeken Gabriel, "Eski ABD Başkanı birliklerini çekmek istiyordu ve doğacak boşluğu doldurmak için de YPG ile birlikte çalıştı. Elbette tüm yalanlamalarına rağmen, PKK'nın Suriye kolunun Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol edeceğini biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Türkiye’nin, Suriye sınırındaki bir PKK devletine asla izin vermeyeceğini tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Sigmar Gabriel

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