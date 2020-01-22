HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Polis Radyosu Lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Polis Radyosu Lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: - "Sesin, sözün etkisi ve gücünü dalga dalga yayarak birleştirici bir görev de üstlenen radyomuz, yeni yayın döneminde de zengin içeriği, güçlü teknik altyapısıyla yayın kalitesini artırarak, yine bizlerin sesi olma misyonunu sürdürecektir" - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "1952'den itibaren 'Halkın Sesi, Güvenin Simgesi' olarak yayın ağını her geçen gün artırması, tarafsız, adil, birleştirici ve ilkelerinden taviz vermeksizin yayınlarını sürdürmesi bize güven veriyor ve bizi gururlandırıyor"

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Sesin, sözün etkisi ve gücünü dalga dalga yayarak birleştirici bir görev de üstlenen radyomuz yeni yayın döneminde de zengin içeriği, güçlü teknik altyapısıyla yayın kalitesini artırarak, yine bizlerin sesi olma misyonunu sürdürecektir." dedi.

Aktaş, Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı"ndaki konuşmasında, sayısız başarılara imza atan Emniyet Teşkilatının çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasından sadece 25 yıl sonra yayın hayatına başlayan Türkiye Polis Radyosu'nun yayınlarının ülkenin tamamına yakınına ulaştığını dile getiren Aktaş, "Sesin, sözün etkisi ve gücünü dalga dalga yayarak birleştirici bir görev de üstlenen radyomuz yeni yayın döneminde de zengin içeriği, güçlü teknik altyapısıyla yayın kalitesini artırarak, yine bizlerin sesi olma misyonunu sürdürecektir. Kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket ederken, devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ilkelerinden asla taviz vermeyecektir." diye konuştu.

Aktaş, Türkiye Polis Radyosu çalışanlarının yeni yayın dönemine büyük bir heyecanla hazırladığına vurgu yaparak, Türkçe'nin doğru kullanılması, değerlerin korunması ve kültürün tanıtılması noktasında radyonun önemli görevleri olduğunu anlattı.

- "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Türkiye'deki ilk radyo anonsunu anımsatarak, "İstanbul'da 115 radyo var. 'Onlardan en önemlisi.' demiyorum. 'Kendi teşkilatının kendi radyosuna Vali Bey özel dedi.' demek istemiyoruz. Hepsi çok özel. 94.1 İstanbul'un frekansı. 1952'den itibaren 'Halkın Sesi, Güvenin Simgesi' olarak yayın ağını her geçen gün artırması, tarafsız, adil, birleştirici ve ilkelerinden taviz vermeksizin yayınlarını sürdürmesi bize güven veriyor ve bizi gururlandırıyor. Suç ve suçluluğu önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis-halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak için mikrofon başında olan ve yayının gerçekleşmesine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Polis Radyosu'nun yeni yayın dönemi hayırlı olmasını temenni eden Yerlikaya, "Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır üzerinden ortak yayın akışıyla ulusal yayınlarının polisimizi daha da güçlendireceğine, halkımıza güven vereceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Bakan Soylu Türkiye Polis Radyosu'nun gecesine katıldıBakan Soylu Türkiye Polis Radyosu'nun gecesine katıldı
Rumlar’dan ‘Türkiye Teknik Verileri Çalmış Olabilir’ İddiasıRumlar’dan ‘Türkiye Teknik Verileri Çalmış Olabilir’ İddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Türkiye Polis Radyosu Lansmanı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa beşik gibi! 35 deprem daha...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.