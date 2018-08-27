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Türkiye Polis Radyosu mobil uygulama hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Polis Radyosu, başlatılan mobil uygulama hizmetiyle daha geniş dinleyici kitlesine ulaşıyor

Türkiye Polis Radyosu, daha geniş dinleyici kitlesine ulaşabilmek amacıyla mobil uygulama hizmetine başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Protokol Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Polis Radyosu, daha geniş dinleyici kitlesine ulaşabilmek amacıyla mobil uygulama hizmeti veriyor.

Türkiye'nin en eski ve yaygın radyolarından Türkiye Polis Radyosu, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlarda, "Türkiye Polis Radyosu" adı ile dinleyicileri ile buluşuyor.

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Mobil uygulama Türkiye Polis Radyosu

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