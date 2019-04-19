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Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:03 | Son Güncelleme

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz: - "Rusya, özellikle Karadeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bizler, NATO'nun bu bölgedeki askeri görünürlüğünü artırmasını destekliyoruz" - "(Üç ülke) Londra'daki NATO zirvesinde birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sergilemek konusunda anlaştık" - "Savunma sanayisi alanında iş birliğini ele aldık. Bunun yanı sıra toplantıya katılan üç ülkenin önde gelen savunma sanayisi firmalarının bir araya gelmesi konusunda mutabakat sağladık"

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek, NATO'nun bu bölgede askeri görünürlüğünü artırmasını desteklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Rumen ve Türk mevkidaşlarına tüm ülkelerin ilgi alanlarında yapılan verimli görüşmeler için teşekkürlerini bildiren Czaputowicz, Türkiye ve Polonya'nın ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerinin tarihi derinliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihte Polonya'nın 19. yüzyıldaki bölünmesi kararını hiçbir zaman tanımadığına ve bunu ulusça takdir ettiklerine dikkati çeken Czaputowicz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılması ve müzakerelerin açılmasından yana olduklarını vurguladı.

Czaputowicz, NATO'ya karşı tehditleri ele aldıklarını belirterek, "Rusya, özellikle Karadeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bizler, NATO'nun bu bölgedeki askeri görünürlüğünü artırmasını destekliyoruz. Aynı zamanda, hep beraber Londra'daki NATO zirvesinde birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sergilemek konusunda anlaştık çünkü bu ittifak içindeki birliktelik bize güvenlik hissi veriyor." diye konuştu.

NATO ittifakının omurgası niteliğindeki sadece ABD değil Kanada'nın da içinde bulunduğu Avrupa-Transatlantik ilişkilerinin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını dile getiren Czaputowicz, ABD'nin Güney ve Doğu Avrupa'daki varlığını artırması için gerekli koşulların sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Czaputowicz, "Bizler NATO'nun doğu yakasındaki meseleleri ele aldık ancak ittifaka 360 dereceli bir bakış açısının da gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Polonya'daki çok uluslu NATO merkezine bazı subaylarını göndermesinden ve askeri tatbikatlara katılmasından memnun olacaklarını ifade eden Czaputowicz, bu sayede Ankara'nın ABD ile doğrudan iletişim kanallarına bir yenisinin daha eklenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını masaya yatırdıklarını aktararak, "Savunma sanayisi alanında iş birliği konusunu ele aldık. Bunun yanı sıra toplantıya katılan üç ülkenin önde gelen savunma sanayisi firmalarının bir araya gelmesi konusunda mutabakat sağladık." dedi.

Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili üstlendiği rolün sadece ülkesi değil AB tarafından da takdir edildiğine dikkati çeken Czaputowicz, Suriyeliler konusunda iş birliğine ve Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantılarında Bosna-Hersek'in Avrupa'ya yakınlaştırılması, NATO üyeliğinin sağlanması gibi karmaşık konuları değerlendirdiklerini belirten Polonya Dışişleri Bakanı, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerin toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdiklerini söyledi.

Czaputowicz, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın dönüşümlü düzenine göre toplantının gelecek yıl ülkesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

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NATO Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı

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