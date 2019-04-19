Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirterek, NATO'nun bu bölgede askeri görünürlüğünü artırmasını desteklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Rumen ve Türk mevkidaşlarına tüm ülkelerin ilgi alanlarında yapılan verimli görüşmeler için teşekkürlerini bildiren Czaputowicz, Türkiye ve Polonya'nın ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerinin tarihi derinliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihte Polonya'nın 19. yüzyıldaki bölünmesi kararını hiçbir zaman tanımadığına ve bunu ulusça takdir ettiklerine dikkati çeken Czaputowicz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılması ve müzakerelerin açılmasından yana olduklarını vurguladı.

Czaputowicz, NATO'ya karşı tehditleri ele aldıklarını belirterek, "Rusya, özellikle Karadeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bizler, NATO'nun bu bölgedeki askeri görünürlüğünü artırmasını destekliyoruz. Aynı zamanda, hep beraber Londra'daki NATO zirvesinde birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sergilemek konusunda anlaştık çünkü bu ittifak içindeki birliktelik bize güvenlik hissi veriyor." diye konuştu.