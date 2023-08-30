TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: Türkiye Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Polonya voleybol maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Belçika'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Polonya karşısında sahadan üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkmayı hedefliyor. İşte Türkiye Polonya voleybol maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finalde Polonya ile karşılaşıyor. Maç 30 Ağustos(bugün)'ta oynanıyor.

Son 16 turunda Belçika’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 30 Ağustos Çarşamba (bugün) günü saat 18.00’de Polonya ile yarı final mücadelesi veriyor.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Palais 12’de oynanacak karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.

ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak son 16 turuna kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olarak Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a karşı mağlup oldu. Sırbistan'ın ardından son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.



