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Türkiye Polonya'ya 24 İnsansız Hava Aracı Satıyor

25.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Polonya arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı satıyor

Türkiye Polonya'ya 24 İnsansız Hava Aracı Satıyor

Türkiye ve Polonya arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı satıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’nın 3 gün sürecek Türkiye ziyaretinde yapılan anlaşmaya göre, Türkiye, Polonya’ya 24 adet silahlı insansız hava aracı satıyor.

Anlaşmaya göre Polonya, Türkiye’den 24 adet SİHA(Silahlı insansız hava aracı), yer istasyonları ve veri terminallerini satın alacak. İlk SİHA’nın, Polonya’ya önümüzdeki yıl teslim edilmesi bekleniyor.

Türkiye daha önce Aerbaycan, Ukrayna ve Katar’a da insansız hava aracı satışları gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki operasyonlarında önemli bir rol üstlendiği biliniyor. Türkiye’nin insansız hava araçlarını Suriye ve Irak’ta sınır ötesi operasyonlarda da kullandığı biliniyor.

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