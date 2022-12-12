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Türkiye programdan çıkarılmıştı, Güney Kore'yi pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası: F-35 pilotları her gün ABD'ye muhtaç

12.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ABD'de alınan kararla Türkiye'ye F-16 alımını sınırlandıran maddeler yasa tasarısından çıkarılırken F-35 görüşmeleri ise devam ediyor. Fakat F-35'ler, bir başka ülkeyi adeta pişman ettirdi. Güney Koreli pilotlar F-35'ten hayli şikayetçi. Zira iddiaya göre pilotlar uçaklarını çalıştırabilmek için her gün ABD'ye şifre sormak durumunda. Üstelik bir değil, iki şifre.

Türkiye programdan çıkarılmıştı, Güney Kore'yi pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası: F-35 pilotları her gün ABD'ye muhtaç

İlk şifreyi almadan çalıştıramıyor, ikinci şifreyi almadan ise uçağın savaş özelliklerinden yararlanamıyorlar. Güney Kore pilotları F-35'ten dert yanıyor. Pilotları bıktıran özellikler dünyanın gündemine otururken Türkiye'nin F-35 üretimi ortak projesinden çıkarılması yeniden akıllara geldi. F-35'lerin can sıkıcı 'şifre' şartı şöyle...

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ABD'NİN GÖNDERDİĞİ ŞİFRE GEREKİYOR

OdaTv'de yer alan habere göre ABD, F-35 satın alan ülkelere, uçağı çalıştırmak ve gerekirse savaş moduna geçirmek için LINK-16 veri paylaşım sistemi üzerinden şifre gönderiyor.

HER SEFERİNDE YENİ BİR ŞİFRE

Yani pilotlar uçağın etkin hale gelip istediği gibi çalışmasını istiyorsa her seferinde yeni bir şifre almak durumunda. Bu şifrenin her gün ABD'den alınması gerekiyor. Uçaklar girilmeksizin uçamıyor.

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BİR TANESİ YETMİYOR

Üstelik uçakların uçmasını sağlayan şifrenin girilmesinin ardından bir şifre daha gerekiyor. Bu şifreyle ise uçağın savaş özellikleri etkinleştiriliyor.

Yani F-35 pilotları uçaklarını her kullanmak istediğinde ABD'nin göndereceği şifrelere muhtaç.

İSRAİL FARKLI BİR YOL DENEDİ

Ne var ki uçağa kendi yazılımını yükleyip ABD'ye muhtaç olmaktan kurtulmak da mümkün. İsrail bunu yapan ülkelerden biri oldu. F-35'lere kendi yazılımlarını yükleyen ülke ABD'ye ihtiyaç duymaksızın uçaktaki bağımsızlığını elde etti.


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Lockheed Martin F-35 Lightning II

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