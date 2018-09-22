Türkiye Radikal Grupları İdlib'den Nasıl Çıkaracak?

Ankara, Moskova’yla varılan anlaşmanın bir parçası olarak İdlib’teki radikal gruplara yönelik güç kullanmaya hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Moskova’nın da bu anlaşmaya uyulması konusunda Türkiye’ye baskısından bahsediliyor.

Bu ayın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhaliflerin kontrolundaki İdlib’in dışında bir tampon bölge oluşturulması konusunda uzlaştı.

Rusya destekli Suriye rejimin muhaliflerin elindeki son kaleye saldırısının bu anlaşmayla önlenmesi, Ankara tarafından diplomatik bir zafer olarak ilan edildi.

Bölgede halen sıkışmış durumda olan 3 milyon insan var ve yardım kuruluşları insani bir kriz konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ankara şimdi, ağır silahlı güçleri de olan muhaliflerle birlikte hareket ederek, bölgedeki radikal İslamcı grupları, 15 Ekim tarihine kadar 15-20 kilometre dışarı çıkarmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

Emekli Türk diplomat Aydın Selcen, Cumhurbaşkanlığı sarayının odalarında en çok konuşulan konunun, Tahrir El Şam olarak bilinen ve yaklaşık 30 bin silahlı cihatçısı bulunan grubun ne yapacağı olduğunu söylüyor. İdlib’le Türkiye sınırı arasındaki bölgede bulunan bu örgüt söz konusu anlaşmaya onay verecek mi yoksa karşı mı çıkacak?