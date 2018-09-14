Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı

Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları, Van'ın Çatak ilçesinde başladı.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın ilk gününde 19 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı kadın ve erkek ile açık yaş kadın ve erkek branşlarında 59 ekip, kent merkezinden geçen Çatak Çayı'daki parkurda yarıştı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Çatak Çayı'nın Türkiye'nin en uzun parkurlardan biri olduğuna işaret eden Akgül, şöyle konuştu:
"Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak, doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah artık terörle değil bu tür güzelliklerle anılacağız. 250'ye yakın sporcumuz burada yarışacak. Yaklaşık 10'u aşkın şehirden sporcular geldi. Çatak artık terörle değil, rafting ile anılacak. Çataklı gençlerin imkanları kısıtlıydı. Biz de bu yarışlarla hem ilçeyi tanıtıyoruz hem de gençlere imkan sunuyoruz. Milli sporcuların Çatak'tan çıkması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Katılan bütün sporculara başarılar diliyoruz."
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ise şampiyonayla Çatak'ın tanıtıldığını ifade etti.
Terörün sporla yenilmesi için çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:
"Bugün buraya geldiğimizde Hakkari, Tunceli ve Van bölgesinden en az 200 sporcu var. Adeta bu nehrin heyecanını duyarak bize katılıyorlar. Biz bu çocukları dünya şampiyonasında yarıştırmak istiyoruz. Üç beş sporcu uluslararası şampiyonda burayı tanıtırsa, biz daha sonra çocuklarımızı arkamıza alıp bir açıklama yaptığımız zaman, buranın artık terörle anılmasından vazgeçilecek. Şuan Çatak, Dünya Rafting Federasyonunca olimpiyat konusunda izlenebilen bir yer oldu. Artık terörle anılan bir yer değildir. Biz federasyon olarak bunun arkasında olacağız. Çatak Spor Kulübü'nde şuan 700'e yakın sporcu eğitim görüyor ve bu inanılmaz bir sayıdır."
Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy da İstanbul'dan Çatak'a kız takımıyla geldiklerini belirterek, "Bence bu ön yargıları kırdık. Bu kadar güzel bir nehrin, vadinin, doğanın bulunması burada çok mükemmel bir fırsat. Bu, Türkiye'de bir ilk oluyor. 59 kulüpten sporcuların katıldığı tek Türkiye şampiyonasıdır. Çok güzel bir adım oldu inşallah bunun devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
İstanbul Küçükyalı Yelkenli Spor Kulübü sporcularından Esra Gün ise bu tür organizasyonlarla doğu illerini tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Çatak'a bazı ön yargılarla geldiklerini anlatan Gün, "Bu ön yargıları kırmak istiyoruz. Umarım tüm Türkiye için de kırılır. Ege'siyle Karadeniz'i ile biz bir bütünüz. İnşallah böyle de kalırız." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Sanat okulunda büyük skandal!
Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum