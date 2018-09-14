Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı

Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları, Van'ın Çatak ilçesinde başladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın ilk gününde 19 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı kadın ve erkek ile açık yaş kadın ve erkek branşlarında 59 ekip, kent merkezinden geçen Çatak Çayı'daki parkurda yarıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Çatak Çayı'nın Türkiye'nin en uzun parkurlardan biri olduğuna işaret eden Akgül, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak, doğa turizmini yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah artık terörle değil bu tür güzelliklerle anılacağız. 250'ye yakın sporcumuz burada yarışacak. Yaklaşık 10'u aşkın şehirden sporcular geldi. Çatak artık terörle değil, rafting ile anılacak. Çataklı gençlerin imkanları kısıtlıydı. Biz de bu yarışlarla hem ilçeyi tanıtıyoruz hem de gençlere imkan sunuyoruz. Milli sporcuların Çatak'tan çıkması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Katılan bütün sporculara başarılar diliyoruz."