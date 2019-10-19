HABER

Türkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyor

Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor.
Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilçe için bir ilk olan şampiyonada bir kadın takımıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Böylece gençlerimizi özelikle kadınları spora yönlendiriyoruz. Bu yıl ilk defa bir kadın rafting takımımız oluşturduk. Kızlarımızı spora yönlendiriyoruz inşallah buradan çıkan sporcularımız hem Çatak'tan hem de dışarıdan gelen sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar. Bizde bunda elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Buradan Barış Pınarı Harekatında ki Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu iletirken de Bahçesaray'da olduğu gibi Çataklılar olarak ifade etmek istiyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini dün Bahçesaray'da müsabakaları tamamladıklarını söyleyerek, "Bahçesaray'da dostluk kardeşlik mesajları verdik. Bugünde Çataktayız ve yarışlarımız devam ediyor. Türkiye’de ilk defa eş zamanlı yarışmayı iki ilçemizde yapıyoruz. Bugün yağış var ama sportif aktiviteler devam ediyor. Burada inanılmaz bir kaynaşma örneği var. Biz bu kaynaşmayı inşallah ileri ki dönemde Hakkâri, Şırnak ve Beytüşşebap’ta da yapacağız. Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur beraberliktir buna ulaştığımızı sanıyorum" diye konuştu.
Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe de 40 ilden 600 sporcuyu Çatak'ta ağırlamanı gururunu yaşadıklarını belirtip, ilk defa ilçeden çıkan kadın takımının mücadele etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sporcular, finale çıkmak için 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

FOTOĞRAFLI

Türkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyorTürkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyorTürkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyorTürkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyor

'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!
Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)
Edremit Belediye Meclisi’nde ‘harami’ gerginliğiEdremit Belediye Meclisi’nde ‘harami’ gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.