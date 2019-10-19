Türkiye Rafting Şampiyonası Çatak'ta devam ediyor

Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam ediyor. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilçe için bir ilk olan şampiyonada bir kadın takımıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Böylece gençlerimizi özelikle kadınları spora yönlendiriyoruz. Bu yıl ilk defa bir kadın rafting takımımız oluşturduk. Kızlarımızı spora yönlendiriyoruz inşallah buradan çıkan sporcularımız hem Çatak'tan hem de dışarıdan gelen sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar. Bizde bunda elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Buradan Barış Pınarı Harekatında ki Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu iletirken de Bahçesaray'da olduğu gibi Çataklılar olarak ifade etmek istiyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini dün Bahçesaray'da müsabakaları tamamladıklarını söyleyerek, "Bahçesaray'da dostluk kardeşlik mesajları verdik. Bugünde Çataktayız ve yarışlarımız devam ediyor. Türkiye’de ilk defa eş zamanlı yarışmayı iki ilçemizde yapıyoruz. Bugün yağış var ama sportif aktiviteler devam ediyor. Burada inanılmaz bir kaynaşma örneği var. Biz bu kaynaşmayı inşallah ileri ki dönemde Hakkâri, Şırnak ve Beytüşşebap’ta da yapacağız. Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur beraberliktir buna ulaştığımızı sanıyorum" diye konuştu.

Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe de 40 ilden 600 sporcuyu Çatak'ta ağırlamanı gururunu yaşadıklarını belirtip, ilk defa ilçeden çıkan kadın takımının mücadele etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sporcular, finale çıkmak için 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.