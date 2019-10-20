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Türkiye rafting şampiyonası, final yarışmasıyla son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesindeki final müsabakalarıyla sona erdi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - TÜRKİYE Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesindeki final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada birinci olan takımlar Türkiye'yi dünya rafting şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam etti. 40 ilden 470 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular, yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın final karşılaşmalarıyla sona erdi.

BÖLGENİN KADERİ TERÖR DEĞİL, DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, bölgedeki başarılı operasyonlarla alanın terörden temizlendiğini, bu alanların da spor aktivitelerle doldurulması gerektiğini söyledi.

Yardımcı, "40 ilden 470 sporcu ve 100'e yakın teknik heyetle buranın kardeşliğini dostluğunu, spordaki güzelliğini bütün dünyaya tanıtıyoruz. Neden Çatak ve Bahçesaray derseniz, Kahraman güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu operasyonlarla şehirde yaşam mükemmel bir şekilde ilerlemeye doğru başladı. Bu sahayı da sportif etkinliklerle, turizm ile doldurmamız gerekiyor. Biz burada bu sporları yaparken asla bu sahayı terk etmeyeceğiz. Bu sahalarda turizm amaçlı sportif faaliyetlerimiz de devam edecek. Artık bu gençlere terör noktasında dokunanların yavaş yavaş sahada yok olduklarını görüyoruz. Eğer bu çocuklara biz dokunmazsak, biz burada var olduğumuzu göstermezsek başkaları dokunur. Bunu tarih boyunca yaşadık. Onun için çok önemsiyorum. Buradan tüm Türkiye’deki federasyon başkanlarıma sesleniyorum. Evet batı da bizim ama ihtiyaç burada var. Saha temizlendi. Şu anda gençlerimiz burada bizi bekliyorlar. O temizlenen sahada biz sportif olarak olacağız. Sadece sportif aktiviteler yetmeyecek onunla birlikte Turizm aktivitelerinin gelişmesi gerekiyor. Halkın sporculara yoğun ilgisi var. Müthiş bir sahiplenme söz konusu. Biz burada bu projemizi devam ettireceğiz. Ve diyeceğiz ki; bizim kaderimiz terör değildir, bölgenin kaderi asla terör değildir. Bölgenin kaderi dostluk ve kardeşliktir. Dün nasılsa bugünde aynı olacağız o boş alanları biz burada dolduracağız" dedi.

Şampiyonada, karışık katagoride Muğla'nın Salsala takımı, açık yaş kadın katagorisinde İstanbul Üniversitesi, açık yaş erkekler kategorisinde Rize'nin Ali Paşa Spor Kulübü, 19 yaş altı erkekler katagorisinde Düzce'nin Mehmetçik Spor Kulübü, U19 yaş altı kadınlar katagorisinde ise Tunceli'nin Pertek Belediye Spor Kulübü, birinciliği elde elde etti.

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