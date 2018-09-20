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Türkiye Rallisi Marmaris'te "bayram" yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçiren Marmaris'te turizmci ve esnaf, Türkiye Rallisi'yle yaşadığı doluluk ve ekonomik katkıyla ikinci bayramı yaşadı - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar: "Turizmimize çok büyük katkı sağladı. Ralli için 60 bin kişiyi ağırladık. Turizmci ve esnafın da kazançlı günler yaşaması bizleri mutlu etti" - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu: "Ralli süresince tesislerimizde doluluk yüzde 100'lerdeydi. Eylül zaten doluydu. Ralli ile tam doluluk yaşadı"

SABRİ KESEN - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olan Türkiye Rallisi’ne ev sahipliği yapan ve dünyaca ünlü pilotları ağırlayan Marmaris'te, organizasyonun ekonomiye, turizme ve ilçenin tanıtımına katkısının sevinci yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçiren Marmaris'te turizmci ve esnaf, Türkiye Rallisi'yle yaşadığı doluluk ve ekonomik katkıyla adeta ikinci bayramı yaşadı. Ralli süresince ilçedeki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, esnaf satışlardan memnun kaldı.

Ralli tutkunları, Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen şampiyonada 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecanlı anlar yaşadı, turizmci ve esnaf da ekonomik ile tanıtım katkısıyla mutlu oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'in tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptığını, rallinin gerçekleşmesinde devlet kurumlarının, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ve Marmaris Belediyesinin katkılarının büyük olduğunu söyledi.

Uluslararası düzeydeki ralli yarışlarının bölgenin tanıtımı adına önemli olduğuna işaret eden Acar, şunları dile getirdi:

"Belediye olarak ne uygunsa biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. Etkinlik vesilesiyle çok önemli kişiler burada ağırlandı. Uluslararası basın mensupları burada yer aldı. Bu, Marmaris için çok önemli bir proje, turizmimize çok büyük katkı sağladı. Ralli için 60 bin kişiyi ağırladık. Turizmci ve esnafında kazançlı günler yaşaması bizleri mutlu etti."

- "Ralli için gelenler Marmaris'e yine gelecek"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da dünyada herkese nasip olamayacak bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Rallinin turizmcilere büyük kapılar açtığını vurgulayan Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Ralli bizim hiç ulaşamayacağımız üst düzey, Marmaris'e hiç gelmemiş ve gelmeyecek olan insanları getirdi. Gelenler Marmaris'e hayran kaldılar. Hayranlık derecesinde bir ilgi oldu Marmaris'e. Bunun semeresini gelecek yıllarda göreceğiz. Benim görüştüğüm insanlar kışın da açık mısınız? diye sordular. Ralli için gelenler Marmaris'e yine gelecek."

- "Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük renk kattı"

Bülbüloğlu, Marmaris'in geleceğinin ralli ile daha da parlak olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl da ralli tekrarlanacak. Gelecek yıl daha fazla turisti ağırlayacağız. Ralli süresince tesislerimizde doluluk yüzde 100'lerdeydi. Eylül zaten doluydu. Ralli ile tam doluluk yaşadı. Birkaç tur operatörü de uçuşlarını kasım ayına uzattı. Eylülün dolu olması kasıma da sezonu uzattı. Devlet büyüklerimizin gelmesi, Bakanımızın gelmesi, Cumhurbaşkanımızın gelmesi çok büyük renk kattı."

Marmarisliler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'ya teşekkür ettiklerini belirten Bülbüloğlu, büyük bir iş ve organizasyon yaparak otelcilere ve Marmaris ekonomisine büyük katkılar sağladıklarını kaydetti.

- "Ralli ile ikinci bayramı yaşadık"

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, Marmaris'teki 10 bin esnaf ve sanatkar adına ralliyi getirenlere teşekkür ederek, şöyle dedi:

"Marmaris esnafına çok büyük katkısı oldu. Yerli ve yabancı turistler ilçemize geldi. Ekonomik girdi sağladılar. Bugüne kadar Marmaris'te böyle bir organizasyon yapılmamıştı. Ekonomik çok büyük katkıları oldu. Ralli boyunca ilave 60 bin misafir ağırladık. Ekonomik olarak müthiş katkısı oldu. Tanıtımımıza çok büyük katkısı oldu. Marmarisimiz tanıtım anlamında büyük ivme yaşadı."

Ayyıldız, Kurban Bayramı'nda Marmaris’in dolu dolu bir bayram geçirdiğini anımsatarak, "Bayramın arkasından ralliyi yaşamamız ikinci bir bayram yaşattı. Ralli ile ikinci bayramı yaşadık. Ekonomik ve sosyal anlamda verimli geçti. Milyon dolarlar harcasaydık Marmaris'in tanıtımını bu kadar verimli bir şekilde yapamazdık. Medyada sosyal medyada Marmaris yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

- Esnaf memnun oldu

Uzunyalı'da kafe işleten Hamit Kısa, ralli süresince işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, "Ralli süresince de bayram gibi yaşadık." dedi.

Kale mevkisinde hediyelik eşya dükkanı ve kafe işleten Ali Kılıç, "Ralli süresince güzel işler yaptık. Bayramdaki gibi kalabalık ve bereketli geçirdik. Rallinin tanıtıma yapacağı katkı ile de gelecek yıl daha güzel olacağından eminiz." diye konuştu.

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