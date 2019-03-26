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Türkiye raylı sistemler üssüne kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi, hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro vagonlarının testlerinin yapılması ve sertifikasyonu konusunda Türkiye'yi bu hizmetleri yurt dışından satın alma mecburiyetinden kurtaracak - Eskişehir Anadolu Üniversitesince kurulan merkezde, trenlerin saatte 400 kilometre hızla test edilebileceği 50 kilometrelik ray sistemi, atölyeler ve ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine zemin hazırlayacak Ar-Ge birimi olacak - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: "Tesisin hayata geçmesiyle Türkiye aslında, raylı sistemler araştırma üssüne kavuşuyor. Proje tamamlandığında Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir projesi olarak tarihe not düşeceğiz" -"Bu sistem Eskişehir için gerçekten bir müjde. Proje, Eskişehir'de yan sanayiyi de güçlendirecek. Merkezin ekonomiye 1,5 milyar lira dolayında katkı sağlaması öngörülüyor"

SELMA KASAP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi, hızlı tren, konvansiyonel tren ile metro vagonlarının testlerinin yapılması ve sertifikasyonu konusunda Türkiye'yi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Alpu ilçesinde kurulacak Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezine (URAYSİM) ilişkin bilgi verdi.

URAYSİM'in Türkiye'nin raylı sistemler konusunda dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ekonomik bağımsızlığının göstergelerinden biri olduğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye özel bir önem verdiğini vurgulayan Çomaklı, "URAYSİM, Türkiye'nin belli alanlarındaki bağımsızlığını sağlayacak bir proje. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız, projenin hayata geçirilmesine Eskişehir'de özellikle dikkati çekti." değerlendirmesini yaptı.

Projenin, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının bir onay ve test merkezi olacağını bildiren Çomaklı, "Buradaki amacımız, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra kendi üretmiş olduğumuz demiryolu araçlarının da dışarıya gitmesini engelleyerek projelerin bizde kalıp daha verimli çalışmayı ve teknolojik gelişmeyi sağlamak." dedi.

Çomaklı, merkez için Eskişehir'in Alpu ilçesinin uygun fiziksel alan olarak seçildiğini belirterek, "Merkezde üç tane test hattımız olacak. Burada hızlı trenlerin, konvansiyonel trenlerin ve hafif raylı metro sistemlerinin testleri yapılacak. Üç garajı olacak ve demiryolu komponentlerinin testleri de burada yapılacak. Bunun yanı sıra şehre çok önemli katkıları olacak. Çünkü bu sistem Eskişehir için gerçekten bir müjde. Proje, Eskişehir'de yan sanayiyi de güçlendirecek. Merkezin ekonomiye 1,5 milyar lira dolayında katkı sağlaması öngörülüyor." bilgilerini verdi.

- Merkezde 2020 yılı bitmeden bazı önemli faaliyetlere başlanabilecek.

Rektör Çomaklı, projeyi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile beraber yürüteceklerini bildirdi.

Merkezde görev yapacak insan kaynağının mevcut olduğunu dile getiren Çomaklı, "Yaklaşık 25-30 arası öğretim üyemiz raylı sistemlerle ilgili çalışabilecek." dedi.

Çomaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak çalışacaklarını, merkezde atölyeler ile ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine zemin hazırlayacak Ar-Ge birimi olacağını dile getirdi.

- "Saatte 400 kilometreye ulaşabilen bir merkez dünyada yok"

Rektör Çomaklı, merkezde yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin şunları anlattı:

"URAYSİM'de saatte 400 kilometre hızdaki hızlı treni test edebileceğimiz 50 kilometrelik bir ray sistemi döşeyeceğiz. Oldukça kapsamlı, çok detaylı, çok emek gerektiren bilgi ve tecrübe de gerektiren ve know-how oluşturacak bir merkez olacak. Burada oluşacak know-how dışarıya ihraç edilecek bir hale gelecek ve herkes bizden bunu talep ediyor olacak. Çünkü saatte 400 kilometreye ulaşabilen bir merkez dünyada yok. Biz de bunu insanlığa katkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir birimi olarak sunmaktan memnuniyet duyacağız."

URAYSİM'in, sadece Eskişehir için değil, Türkiye için de oldukça önemli bir proje olduğuna işaret eden Çomaklı, böylece Türkiye'nin Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, İngiltere gibi raylı sistemler konusunda ileri ülkeler arasına gireceğini vurguladı.

Projenin Eskişehir'e canlılık sağlayacağını belirten Çomaklı, "Sanayi ve ticaret açısından oldukça yüklü miktarda rakamlar ortaya çıkacaktır. Bu çarpanların oluşması büyük bir döngü meydana getirecektir. Bu tesisin hayata geçmesiyle Türkiye aslında, raylı sistemler araştırma üssüne kavuşuyor. Proje tamamlandığında Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir projesi olarak tarihe not düşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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