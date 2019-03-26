Türkiye raylı sistemler üssüne kavuşuyor

SELMA KASAP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de duyurduğu Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi, hızlı tren, konvansiyonel tren ile metro vagonlarının testlerinin yapılması ve sertifikasyonu konusunda Türkiye'yi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Alpu ilçesinde kurulacak Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezine (URAYSİM) ilişkin bilgi verdi. URAYSİM'in Türkiye'nin raylı sistemler konusunda dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması ve ekonomik bağımsızlığının göstergelerinden biri olduğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye özel bir önem verdiğini vurgulayan Çomaklı, "URAYSİM, Türkiye'nin belli alanlarındaki bağımsızlığını sağlayacak bir proje. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız, projenin hayata geçirilmesine Eskişehir'de özellikle dikkati çekti." değerlendirmesini yaptı. Projenin, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının bir onay ve test merkezi olacağını bildiren Çomaklı, "Buradaki amacımız, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmanın yanı sıra kendi üretmiş olduğumuz demiryolu araçlarının da dışarıya gitmesini engelleyerek projelerin bizde kalıp daha verimli çalışmayı ve teknolojik gelişmeyi sağlamak." dedi.

Çomaklı, merkez için Eskişehir'in Alpu ilçesinin uygun fiziksel alan olarak seçildiğini belirterek, "Merkezde üç tane test hattımız olacak. Burada hızlı trenlerin, konvansiyonel trenlerin ve hafif raylı metro sistemlerinin testleri yapılacak. Üç garajı olacak ve demiryolu komponentlerinin testleri de burada yapılacak. Bunun yanı sıra şehre çok önemli katkıları olacak. Çünkü bu sistem Eskişehir için gerçekten bir müjde. Proje, Eskişehir'de yan sanayiyi de güçlendirecek. Merkezin ekonomiye 1,5 milyar lira dolayında katkı sağlaması öngörülüyor." bilgilerini verdi. - Merkezde 2020 yılı bitmeden bazı önemli faaliyetlere başlanabilecek. Rektör Çomaklı, projeyi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile beraber yürüteceklerini bildirdi. Merkezde görev yapacak insan kaynağının mevcut olduğunu dile getiren Çomaklı, "Yaklaşık 25-30 arası öğretim üyemiz raylı sistemlerle ilgili çalışabilecek." dedi. Çomaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak çalışacaklarını, merkezde atölyeler ile ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine zemin hazırlayacak Ar-Ge birimi olacağını dile getirdi.