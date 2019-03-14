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Türkiye Riyad'dan Kaşıkçı davasındaki sanıkların isimlerini istedi

14.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Türkiye Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili davada yargılanan sanıkların isimlerini talep etti.

Uluslararası soruşturma çağrıları ise Riyad tarafından bir kez daha reddedildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekim ayında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen dava sürecinde Riyad'dan sanıkların ismini istedi.

Reuters haber ajansına konuşan Altun, "Suudi Arabistan'ın hangi bireyleri hangi suçlamalarla yargıladığını tüm dünyaya açıklamasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Nişanlısı ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Başkonsolosluk binasına giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazetecinin burada öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin bir tandırda yakılarak yok edildiği tahmin ediliyor.

Uluslararası soruşturma talebi bir kez daha reddedildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde bugün konuşan Suudi Arabistan delegasyonu temsilcisi Bandar El Ayban Kaşıkçı cinayetinin uluslararası düzeyde soruşturulması için yapılan çağrıları bir kez daha reddetti.

Konsey toplantısında konuşan El Ayban, soruşturmanın uluslararası hale getirilmesinin ülkesinin "içişlerine bir müdahale anlamına geleceğini" belirtti.

Temsilcinin bugünkü açıklaması, geçen hafta soruşturmanın "bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine" dair 36 ülkenin ortak bir bildiriye imza atmasına bir yanıt olarak yapıldı.

Söz konusu bildiride Riyad'a, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturmada işbirliğine gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Riyad inkar etti

Suudi yönetimi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını başta reddetmiş, daha sonra ise Türkiye'nin kamuoyu ile paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı.

Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da istihbarat yetkilileri ile birlikte hareket eden bir grubun sorumlu olduğunu belirten Riyad, 21 kişiyi tutukladığını açıklamıştı.

İlk duruşması ocak ayında yapılan davada ise 11 kişi hâkim karşısına çıkmış ve beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Ancak Suudi makamları bugüne kadar bu kişilerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmadı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iade etmesini istiyor. Ancak Riyad, yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

DW,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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