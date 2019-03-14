Türkiye Riyad'dan Kaşıkçı davasındaki sanıkların isimlerini istedi

Uluslararası soruşturma çağrıları ise Riyad tarafından bir kez daha reddedildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekim ayında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen dava sürecinde Riyad'dan sanıkların ismini istedi.

Reuters haber ajansına konuşan Altun, "Suudi Arabistan'ın hangi bireyleri hangi suçlamalarla yargıladığını tüm dünyaya açıklamasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Nişanlısı ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Başkonsolosluk binasına giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazetecinin burada öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin bir tandırda yakılarak yok edildiği tahmin ediliyor.

Uluslararası soruşturma talebi bir kez daha reddedildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde bugün konuşan Suudi Arabistan delegasyonu temsilcisi Bandar El Ayban Kaşıkçı cinayetinin uluslararası düzeyde soruşturulması için yapılan çağrıları bir kez daha reddetti.