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Türkiye Rojin'i konuşurken bir haber de Burdur'dan geldi! Fatmanur Elibol'dan günlerdir haber alınamıyor

17.10.2024 16:16
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Türkiye, Van'da kaybolan Rojin'in günler sonra cansız bedeninin bulunmasını konuşurken bir kayıp haberi daha geldi. Burdur'da 24 yaşındaki Fatmanur Elibol'dan 26 gündür haber alınamıyor. Kapı kapı gezen acılı aile yetkililerden kızlarını bulmaları için yardım istedi.

Türkiye Rojin'i konuşurken bir haber de Burdur'dan geldi! Fatmanur Elibol'dan günlerdir haber alınamıyor

Burdur'unBucak ilçesinde 21 Eylül'de evinden armut toplamak için ayrılan 24 yaşındaki Fatmanur Elibol'dan o günden beri haber alınamıyor. 2 çocuk annesi Elibol, kaybolduğu günün ardından ailesiyle son olarak 25 ve 26 Eylül'de iki kez telefonla iletişim kurdu ve bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, genç kadının hayatından endişe duyuyor.

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ARMUT TOPLAMAYA GİTMİŞTİ

Kayıp Fatmanur Elibol'un annesi Fatma Avcı, kızının son olarak kayınvalidesi ve kayınpederinin evinden "Armut toplamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını belirterek, kızlarının en son Bucak'ta “Üçgen” olarak bilinen kavşakta görüldüğünü dile getirdi.

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"BU BELİRSİZLİK DAYANILMAZ"

Kızlarının hayatından şüphe ettiklerini dile getiren anne Fatma Avcı, kızının kaybolmasının ardından güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğunu söyleyerek, "Her yerde kızımı arıyoruz, ne ölü ne diri bir haber alamıyoruz. Kızımın sağ mı ölü mü olduğunu öğrenmek istiyoruz, bu belirsizlik dayanılmaz" dedi. Avcı, çaresizlik içinde devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan yardım beklediklerini vurguladı.

"KİMSE BU ACIYI YAŞAMASIN"

Avcı, kamuoyuna yaptığı çağrıda, kızının iki küçük çocuğunu asla terk etmeyeceğini belirterek, "Kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. İki küçük çocuğu var, onları bırakıp gitmezdi. Günlerdir uykusuzum, yemek yiyemiyorum. Çocuğumla her gün konuşurdum, hiçbir şekilde ortadan kaybolmazdı. Ne olur, gören ya da bilen varsa bize ulaşsın. Herkesin evladı var, kimse bu acıyı yaşamasın" dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Fatmanur Elibol'un babası Hüseyin Avcı ise İstanbul'dan aldığı haber üzerine Burdur'a geldiğini ve güvenlik güçlerine başvurduklarını belirtti. Ancak günlerdir yapılan aramalara rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden Avcı, "Kızımızın durumunu bilmiyoruz. Öldü mü, kaçırıldı mı, hiç haber yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz, iki küçük çocuk annesiz kaldı" ifadesini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Burdur kayıp
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