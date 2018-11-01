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Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 140. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Yıl dönümü dolayısıyla Köstence'de "Dostluk Konseri" verildi

Türkiye ve Romanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140. yıl dönümü vesilesiyle Romanya'nın Köstence kentinde "Dostluk Konseri" düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY), YEE, Köstence Oleg Danovski Opera ve Balesi ve İzmir Devlet Opera ve Balesi iş birliğinde Köstence'deki Oleg Danovski opera binasında "Dostluk Konseri" verildi.

Programa, THY Köstence Müdürü Güneş Tanay, YEE Müdür Vekili Seher Korucu, Türk ve Tatar Birliği üyeleri, diplomatik misyon temsilcileri, gazeteciler ve Köstenceliler katıldı.

YEE Müdür Vekili Korucu, konserden önce yaptığı konuşmada, Romanya ve Türkiye'nin ortak bir tarihi paylaştığını söyledi. 140 yıldır süren siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin dostluk çerçevesinde geliştiğine işaret eden Korucu, "Enstitü olarak hedefimiz bu ilişkilere olumlu katkı sağlayarak kültürel çalışmaları artırmaktır." diye konuştu.

Konserde Türk ve Rumen ezgileri seslendirildi. Etkinlik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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Dostluk Konseri Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 140. yıldönümü Yunus Emre Enstitüsü

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