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Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz yer aldı.

Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Melescanu ve Czaputowicz, toplantıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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