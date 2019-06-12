‘Türkiye-Rusya Arabuluculuğunda İdlib’de Ateşkes Sağlandı’

Reuters haber ajansı, Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İdlib’de ateşkes sağlandığını yazdı. Reuters, haberinde, ateşkes anlaşmasının Rus haber ajansları tarafından Rusya ordusuna dayandırıldığını belirtti.

Haberde, Suriye hükümeti ve Rus ordusunun bir ayı aşkın süredir saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de hükümet güçleriyle isyancılar arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda sağlandığı kaydedildi.

Rus ordusu, ateşkesin İdlib’deki çatışmasızlık bölgesini kapsayacağı ve şiddet olaylarının seviyesinde Çarşamba günü içerisinde önemli oranda düşüş kaydedildiği açıklamasında bulundu.

Ateşkesin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgede altıncı haftasına giren operasyonda bugüne kadar yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Sivil kurtarma ekipleri ve bölge halkından alınan bilgilere göre, Pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında çoğu sivil en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

İdlib ve civardaki Hama’nın bir kesiminde yaşanan şiddet, Devlet Başkanı Beşar Esat’la isyancılar arasında geçen yazdan bu yana görülen en büyük çaplı askeri çarpışma niteliğini taşıyor.

Türkiye sınırındaki bölgede on binlerce kişi çatışmalar yüzünden evlerini terkederek sınırdaki barınaklara sığındı.

Türkiye olaylarla ilgili olarak Suriye hükümetini destekleyen Moskova’yı suçlarken, Rusya’ysa İdlib’de isyancıları kontrol etmenin Türkiye’nin sorumluluğu olduğu mesajını veriyordu.

İdlib, isyancıların elindeki son önemli bölge konumunda bulunuyor.

