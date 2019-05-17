Türkiye- Rusya Çalışma Grubu, ilk toplantısını yaptı

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan 'Çalışma Grubu' ilk toplantısının 16- 17 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı" denildi.



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