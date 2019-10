Türkiye-Rusya çalıştayı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, karşılıklı ekonomik ilişkilerin Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağladığını belirterek, "Çok sayıda Türk vatandaşı Rusya'da çalışıyor. Binlerce Rus turistin tercih ettiği ülke Türkiye. Yine binlerce Rus'un yerleştiği ülke Türkiye. Dolayısıyla iki devlet ve millet bugün birbirine her zamankinden daha yakın. Her zamankinden fazla beraber yürümeye mecbur durumunda." dedi.

Prof. Dr. Turan, bugün Türkiye ve Rusya'nın siyasi ve askeri yönden farklı kampta olduğunu ancak bu durumun iki ülkenin bir araya gelmesine, çözüm üretmesine engel olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karşılıklı ekonomik ilişkiler her iki devleti ve milleti birbirine bağlıyor. Çok sayıda Türk vatandaşı Rusya'da çalışıyor. Binlerce Rus turistin tercih ettiği ülke Türkiye. Yine binlerce Rus'un yerleştiği ülke Türkiye. Dolayısıyla iki devlet ve millet bugün birbirine her zamankinden daha yakın. Her zamankinden fazla beraber yürümeye mecbur durumunda."

- "Ülkemizde Türk-Rus ilişkilerine dair ciddi bir çalışma olmadı"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da tarih disiplini içinde Amerikanlaşma sebebiyle Rusçaya çok ilgi duyulmadığını söyledi.

Amerikanlaşma sürecinden Türkiye'nin de etkilendiğini kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, "Bu yüzden ülkemizde Türk-Rus ilişkilerine dair ciddi bir çalışma olmadı. Çalışmalar Mehmet Perinçek'le daha yeni yeni başladı." dedi.

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Leonid Losifovich Borodkin ise Osmanlı'da etkili olan Avrupa etkisinin 1930'lu yıllarda Rusya'yı nasıl etkilediğine dair bilgiler paylaştı.