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'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 02:06 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu için geçtiğimiz günlerde ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alınmasını eleştiren NATO üyesi bir başbakanla olan görüşmesini anlattı.

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, New York’taki ikili görüşmelerinden birinden de ayrıntı aktardı:

"NATO ÜYESİ BAŞBAKAN SUSTU KALDI"

"Biz ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi koşullarda gidermek durumundayız. Dün bir ülkenin başbakanı -ismini vermeyeceğim-, ‘NATO üyesi bir ülke NATO üyesi olmayan bir yerden nasıl olur da silah alır’ dedi. Ben ona ‘Peki o ülke, savunmasına yönelik hiçbir NATO üyesi kendisine silah vermezse ne yapabilir’ dedim. Kaldı ki S300 alan Yunanistan'a bir söz var mı, yok. Kendisine bunları söylediğimde sustu kaldı.

Dolayısıyla kusura bakmasınlar, gerekiyorsa Rusya'dan da Çin'den de alacağız. Hatta ortak üretime gireceğiz. Hazırlıklarımızı da bu istikamette yapıyoruz. Bizim şu anda Fransa, İtalya, Türkiye olarak attığımız ortak adımlar var. Aynı şekilde İngiltere ile var. Buradan kaçmıyoruz, bunları da yapıyoruz. Serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu yerde bir ülkenin önünü kesmek doğru değildir."

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya S-400 NATO

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