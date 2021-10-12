Türkiye Rusya ile Turizmde Eski Günlere Dönüş Arayışında

Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yaz başında uçuş yasağıyla turist sayısında ciddi azalma yaşanan Rusya’nın 2022 yaz sezonunda turizm kapısını açık tutması planını hazırladı.

Salgın öncesinde 2019 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6 milyon 800 bini aşmıştı. Geçen yıl, salgın kaynaklı yasaklamalar ve henüz aşılama sürecine geçilmemesi nedeniyle 2020 yılı sonu itibariyle sadece 2 milyon civarında Rus turist ağırlandı. Türkiye, bu yıl ise aşılama kampanyası yürütülmesiyle birlikte Rusya’nın gönül rahatlığıyla turist trafiğini destekleyeceği beklentisindeydi ancak kamuoyuna yönelik açıkça ifade edilmese de Suriye, İdlib kaynaklı anlaşmazlıklar gölgesinde Moskova, turizm sezonu açılmasına rağmen uçuş yasağı uygulamayı tercih etti.

Özellikle Antalya için en önemli turist kaynağı konumundaki Rusya’nın, Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını 22 Haziran’a kadar sürdürmesi turizm sektöründe endişeyle karşılandı. Nihayetinde 22 Haziran sonrasında Antalya’ya doğrudan uçuşlara izin verilmesiyle birlikte Türkiye ile Rusya ilişkilerinde turizm alanındaki sıkıntılı tablo rafa kalktı. Ancak turizm sektörü açısından gelecek yıla ilişkin kaygılar varlığını koruyordu. Bu nedenle Türkiye, Rusya’nın Akdeniz bölgesi başta olmak üzere turistik konaklama tesisleriyle ilgili beklentileri ve Corona virüsü salgını önlemleriyle ilgili taleplerini karşılamak üzere harekete geçti.

Bugün Ankara’da Türkiye ile Rusya arasında “Ortak Turizm Eylem Planı” imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova iki ülke adına özellikle gelecek yıla yıla ilişkin ortaklaşa çalışmalar yapılmasında mutabakata vardı.

2020 yılında salgın olmasa Rus turist sayısını 8 milyonun üzerine çıkarmış olabileceklerini kaydeden Bakan Ersoy, “Her geçen sene rakam artarak tekrar eski olduğu döneme geliyor. Şu an bir hedef koymak için erken 2022 ile ilgili ama ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim 2021'in üstünde tamamlayacağımıza eminim. İki tarafta da bununla ilgili niyet var. Gereken koşulları da hızlı bir şekilde iki taraf da yerine getiriyor” açıklamasıyla Türkiye’nin turizmde Rusya’yla eski düzeyde ilişkisini yürütmek istediği mesajını verdi.

Sezon başındaki gecikmeli şekilde uçuş yasağına son verilmesine değinmediği gözlemlenen Ersoy, “Bu sene çok zor bir sene olmasına rağmen turistler açısından Rusya’dan ülkemize olan trafikte ciddi bir beklentilerin üzerinde hareket oluştu. Ağustos sonu itibarıyla 2 milyon 500 bini geçti ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi gözüküyor. Rusya geçen sene olduğu gibi bu sene de birinci sırada yer alıyor en fazla misafir veren ülke olarak Türkiye’ye” ifadesini kullandı.

Ersoy, ayrıca Rus turist tercihleriyle ilgili “Geçen senelere kadar Akdeniz ağırlıklı diyebilirdik Rus misafirler için. Ama özellikle Ege de artık Rusya’da popüler olmaya başladı. Bu sene özellikle Bodrum bölgesinde ve Ege'nin diğer ilçelerinde fazla sayıda Rus turisti ağırlamayı biz başardık” dedi. Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Rusya’da 2019 yılından bu yana Ege odaklı tanıtım stratejini devreye soktuğunu da açıkladı.

Rusya ile halk sağlığı ve güvenlik boyutlarında sorunlara ve çözümlere yönelik mutabık kaldıklarını belirten Ersoy, turistlerce iletilecek sıkıntılara nasıl müdahale edileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle turizmde hijyen odaklı beklentilere dikkat çeken Ersoy, Türkiye’nin başarıyla mevcut kuralları uyguladığını ve gerekli düzenlemeleri yaparak salgın sonrasında yeni hijyen kurallarını turizm sektörü için ilave edeceklerini aktardı.

Doguzova güvenlik konusuna vurgu yaptı

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ise, Türkiye’nin Rus turistler açısından en popüler ülke olduğunu belirterek, Rusya hükümeti için vatandaşlarınca ziyaret edilen ülkede güvenlik içinde olmalarına önem verildiğini söyledi. Bu nedenle Türkiye’yle yoğun bir şekilde güvenlik konusunu ele aldıklarını aktaran Doguzova, her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kendilerine iletilen sorunları Bakan Ersoy ile paylaştıklarını ve çözümler konusunda mutabakat sağlandığını kaydeden Doguzova, genel kural ihlalleri konusunda yapılabilecekleri görüştüklerini de dile getirdi.

Rusya’yı ziyaret edecek Türk turist sayısını artırmak istediklerini açıklayan Doguzova, bu konuda elektronik vize uygulaması, vize muafiyeti gibi başlıkları ele aldıklarını sözlerine ekledi.

