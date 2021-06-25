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Türkiye-Rusya İlişkileri ABD Etkisiyle Nasıl Şekilleniyor?

25.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin özellikle S-400 füze sisteminden vazgeçmesini talep ettiği Türkiye’nin, Karadeniz’deki son gelişmeler ile birlikte komşusu Rusya’yla ilişkilerini nasıl yürüteceği merak konusu. Uzmanlar Ankara-Moskova ilişkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi

Türkiye-Rusya İlişkileri ABD Etkisiyle Nasıl Şekilleniyor?

ABD’nin özellikle S-400 füze sisteminden vazgeçmesini talep ettiği Türkiye’nin, Karadeniz’deki son gelişmeler ile birlikte komşusu Rusya’yla yakın ilişkilerini nasıl yürüteceği merak konusu.

İki ülke arasında liderler düzeyinde yakın bir temas var. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefonda görüştü. Erdoğan’ın, 22 Haziran’da Rusya’nın turizm için uçak seferlerine izin vermesinden duyduğu memnuniyeti, ticari ilişkilerdeki beklentiyi ifade etti ve özellikle Suriye’deki terör saldırılarını gündeme getirdiği bilgisi verildi. Kremlin ise, Putin’in Suriye’de İdlib’teki terör gruplarını işaret ettiği ve Biden’la görüşmesinden izlenimleri aktardığını açıkladı.

Bununla birlikte, bu görüşmen hemen öncesinde Rusya'nın, Türkiye’nin Ukrayna’yla savunma sanayi alanında işbirliğine imza atmasından rahatsızlığını Ankara'ya Kürt sorunu anımsatmasıyla iletmesi dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ankara’nın Kırım’daki Tatar varlığı gerekçeli yaklaşımına karşılık “Biz de Türkiye’nin etnik durumuyla ilgilenmek durumunda kalabiliriz gerçi bunu hiç istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise, bugün basın bilgilendirme toplantısında, Zaharova’nın sözlerine tepki göstermedi. “Rusya’yla ilişkiler karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde devam etmekte” diyen Bilgiç, Putin ile Erdoğan’ın 2020’de 19 defa ve 2021’de ise en sonuncusu dün olmak üzere 6 defa görüştüğünü vurguladı. Karadeniz eksenli gerilime ilişkin Bilgiç, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin düşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ama kırılganlık olduğunu da görüyoruz. Minks Anlaşmaları’nın tüm taraflarca uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” yorumuyla yetindi. Bilgiç, Rusya’dan satın alınmış S-400 hava savunma sistemiyle ilgili olaraksa, Brüksel’de Erdoğan’ın Biden’a “Türkiye’nin bunları almasındaki meşru nedenleri” anlattığını ve şu anda bir başka gelişme olmadığını söyledi.

Oysa Ankara

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