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'Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti'

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

DIŞ politika uzmanları ve siyasi analistler, Türkiye ve Rusya ilişkilerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

'Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti'

Gökhan ÇELİK- İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- DIŞ politika uzmanları ve siyasi analistler, Türkiye ve Rusya ilişkilerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin alınması ile yeni döneme geçildiğini belirten uzmanlar, söz konusu ilişkilerin savunmadan, turizme, enerjiden ticarete birçok alanda gelişeceğini söyledi.

Türkiye’nin son dönemde Rusya ile yaptığı ekonomik, askeri, kültürel ve daha birçok alanda yaptığı işbirliği, dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde Amerika’nın Patriot Hava Savunma Sistemlerini Türkiye vermemesi üzerine ulusal güvenliği için yeni bir arayışa geçen Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tipi Hava Savunma Sistemi satın alması, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştirdi. S-400’lerin alınmasının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin F-35 tipi savaş uçağı teslimatını askıya alması ile yeniden Türkiye’nin gözü Rusya’ya çevrildi. Bu arayış üzerine açıklama yapan Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergei Chemezov, Moskova'nın SU-35 savaş uçaklarının teslimi konusunda Ankara ile bir anlaşma yapabileceğini söyledi. Ardından iki ülkenin gerek Suriye’deki işbirliği gerekse de Doğu Akdeniz’de enerji konusundaki tavırları, iki ülke arasındaki işbirliğine dikkatleri çekti. Daha önce Türk Hava Kuvvetleri’nde önemli çalışmalara imza atan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya üzerine birçok araştırma yapmış tarihçi yazar Dr. Mehmet Perinçek ve siyasi analist Serdar Sement, iki ülke arasındaki ilişkileri DHA'ya değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye ve Rusya’nın tarihe yön veren ülke olduğunu ve süreç içinde zaman zaman karşı karşıya gelseler de emperyalizme karşı birlikte mücadele verdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türk Kurtuluş Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin yapmış olduğu askeri ve ekonomik yardım Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Özelikle TBMM kurulduktan sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna doğru giden yeni Türk Devleti’ni yani Ankara hükümetini tanıyan Sovyetler Birliği hükümeti olmuştur. Bu bakımdan 1920 Türkiye 'Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti''Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti''Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti''Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'lerin alınmasıyla yeni bir faza geçti'

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