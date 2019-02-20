Türkiye-Rusya İlişkileri Stratejik Temele Oturabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiki Amerika’dan gelen uyarılara rağmen Rusya’dan S-400 füzelerinin alınacağını bizzat teyit etti. Ankara’yla Washington arasında konuyla ilgili gerginliğin derinleşmesi ihtimali gündemdeyken, Moskova sistemin bu yıl teslim edileceğini bildirdi.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini almasına karşı çıkan Amerika Ankara’ya bunun yerine Patriot sistemi teklif etmiş ancak Washington’la Ankara arasında bununla ilgili yapılan görüşmelerde bir uzlaşmaya varılamamıştı. Erdoğan hafta başında seçmenlere yaptığı konuşmada Amerika’nın Türkiye’ye Patriotlar için ‘ortak üretim ve mali destek’ konusunda destek vermediğini savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence haftasonunda Münih Güvenlik Konferansı’nda bu konuya değinmiş, “NATO müttefikleri düşmanlarımızdan silah alırken, buna kayıtsız kalmayacağız. Müttefiklerimiz doğuya bağlı hale gelirse batının savunmasını garanti altına alamayız” diye konuşmuştu.

Diğer taraftan NATO müttefiki Türkiye’yle bu sorunu çözme açısından Washington’un süresi daralıyor. S-400’leri üreten Rus firması Rostec’in genel müdürü Sergei Chemezo, “Sözleşmeyi imzaladık ve teslimatı bu yılın sonunda yapacağız” dedi.