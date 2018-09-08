HABER

Türkiye-Rusya-İran arasında yerel para birimi kullanımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

3 ülke, yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaştı

TAHRAN (AA) - İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Himmeti, basına yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Türkiye ve Rusya Merkez Bankalarının yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve mutabık kalınan hususların hızlıca uygulamaya geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Abdunnasır Himmeti, petrol, gaz ve temel ürünlerin alışverişi ile bankacılık konularında uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Himmeti, 3 ülkenin de ticarette doların devre dışı bırakılması konusunda hemfikir olduğunu, Türkiye-Rusya-İran'ın kendi para birimleriyle ticaret yapacağını ve belirlenen kur üzerinden işlem yapılacağını vurguladı.

Bu arada Himmeti, geçen ay İran'da petrol dışı ihracattan sağlanan 2 milyar 500 milyon dolar tutarındaki gelirin, temel ürünler ve fabrikalara hammadde ithalatı için düşük kurdan ithalatçılara tahsis edildiğini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin tümen olan avroyu ithalatçılara 9 bin tümenden satacaklarını açıkladı.

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı
Dernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyorDernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.