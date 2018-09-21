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Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın New York'ta Suriye konulu bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soçi'de yapılan İdlib mutabakatına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra yapılması gereken ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iste bu yakismadi.buda şunu gösteriyor hepsi kucağa oturmuslar.oraya gittikden sonra kiymeti kalmadi.hela olsun adam tek basina hepsini ayagiba getortiyor
amerikada toplantı yapılıyor başka yer yokmuş gibi sonrada amerika seyretsin diye haber başlığı atıyorsun mynet. Ucuzluk göstergesi değilmi bu? Hani iş yapamayan gazetelerin asparagas başlıklar atması gibi. Para yetmiyorsa TAN gazetesi gibi orta sayfa güzelleri resimleri falan koyun.
neden New York
neden Amerika da :).şimdi bu toplantıya abd müdahil deil dimi :)
emeklilikte yaşa takılan ların maşını gasp etmeyi bırakın şu süriyeliler kadar değerimiz yokmu ya hakımız olanı verin gündeminde yokmuş sayın kalının milet sizi bir gündem dışı bırakırsa görürsün REİS de yok oy alırsın benden gaspa durde emekli yaşa takılanların hakını verin önce
İRAN RUSYA TÜRKİYE NİYE AMERİKA' DA TOPLANIYOR?????
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