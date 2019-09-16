Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe verici olduğunu belirterek "Oradaki güvenlik sorunları Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir. Suriye’yi nüfuz alanlarına bölmek kabul edilemez." dedi.

Putin, başkent Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Suriye'deki sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör ülkeler olduğu Astana sürecinin önemini vurgulayan Putin, "Rusya, Türkiye ve İran’ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye’nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır." diye konuştu.

Putin, üç ülkenin ortak çabasıyla kaydedilen ilerlemeye işaret ederek "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. Önemli olan, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de kalıcı çözümün temellerini attı." dedi.

Soçi'de 2018'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapıldığını anımsatan Putin, "Bu kongre sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması kararı alındı. Söz konusu komite artık Cenevre'de hızlı şekilde çalışmalarına başlamalı. Komite listesi onaylanmıştır." ifadesini kullandı.